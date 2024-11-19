«Предприятия готовы платить»: в России хотят снять ограничения на сверхурочные работы

Аналитики фиксируют усиление дефицита кадров на рынке труда.

В России необходимо снять ряд ограничений на рынке труда, в том числе на сверхурочную работу. С таким призывом выступил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе съезда региональных министров экономики.

«Вы знаете, у нас сейчас 120 часов (в год сверхурочной работы. — Прим. ред.). При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — заявил он.

Решетников подчеркнул, что правительство уже готовит предложения для внесения их в Думу для решения данных вопросов. Вместе с тем Минэкономразвития и Минтруд рассматривают снятие излишних ограничений для женщин, молодежи и пенсионеров. Представители этих категорий являются ресурсом для рынка труда.

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Как подчеркнула в беседе с «Известиями» кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова, сегодня усиливается дефицит кадров на рынке труда. Если одним из главных факторов стали последствия демографического кризиса 1990-х годов, то ситуация может повториться через 20 лет, причем с более низким порогом.

«Плюс сокращение численности населения России на 244 тысяч человек в последние два года и старение трудовых ресурсов. Данные причины обуславливают необходимость снятия существующих ограничений на рынке труда», — добавила она.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Закон предусматривает компенсацию такого труда в повышенном размере.

При этом для беременных сотрудниц, несовершеннолетних и некоторых других категорий установлены особые режимы сверхурочной работы. Ограничения и запреты вводятся с целью защитить граждан от переработок и предоставления им справедливого размера оплаты. Однако сейчас уже появляется потребность в упрощении согласования и учета сверхурочной работы. Следует ввести и более прозрачные, справедливые системы компенсации, считает Каштанова.

«Что позволит работникам добровольно принимать решения о дополнительной нагрузке, исходя из их личных обстоятельств и потребностей. Это может включать внедрение онлайн-платформ для автоматизации процесса согласования и отчетности», — объяснила она.

Генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов, в свою очередь, выразил надежду, что вместе со снятием ограничений вырастет и средняя зарплата. В некоторых отраслях она может увеличиться на 15-20%.

Расчет оплаты за сверхурочную работу

В России с 1 сентября поменялся расчет оплаты за сверхурочную работу. Сейчас учитывается размер полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами — в первые два часа минимум в полуторном размере, а в последующие — в двойном.

Точные размеры оплаты сверхурочной работы можно определить в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом договоре. При этом по желанию работника его сверхурочная работа может компенсироваться не деньгами, а дополнительным временем отдыха. Однако оно не должно быть меньше отработанного.

В мае сообщалось, что в России выросло в полтора раза число вакансий со сверхурочной работой с начала 2024 года. Тогда таких предложений было порядка 45 тысяч. Чаще всего сверхурочную работу предлагали водителям, грузчикам, инженерам-технологам, проектировщикам, а также специалистам, которые трудятся удаленно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие привилегии имеют работающие пенсионеры в России. У этой категории граждан есть право на увеличенный отпуск, отметил экономист Сергей Кикевич.