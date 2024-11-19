Лавров: Россия выступает за недопущение ядерной войны

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 94 0

Глава МИД напомнил, что аналогичную позицию Москва высказывала еще в советские времена.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Москва выступает за недопущение ядерной войны еще со времен Советского Союза. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам саммита G20.

«Мы убеждены, что ядерное оружие — это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД напомнил, что еще в советские времена направлял США предложение, в котором значилось, что в ядерной войне нет победителей, и что она никогда не должна быть развязана.

Российский министр иностранных дел также выразил надежду, что на Западе все же прочитают принятые 19 ноября изменения в ядерной доктрине РФ, и сделают это не так, как читают устав ООН: вычленяя только то, что выгодно им.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Так, была расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, а также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых требуются такие действия.

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