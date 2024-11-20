Забил кочергой за немытую картошку: жителя Тавды задержали за расправу над знакомой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 56 0

Житель Тавды избил кочергой и похоронил заживо знакомую из-за картошки

Забил кочергой за немытую картошку: жителя Тавды задержали за расправу над знакомой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью, на свободу он вышел в марте 2023 года.

Житель города Тавда в Свердловской области жестоко убил знакомую из-за немытой картошки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Поводом для ссоры послужило то, что обвиняемому не понравилось, как женщина по его просьбе стала варить картошку. Увидев, что женщина немытый картофель режет пополам и кладет в кастрюлю для варки, он высказал ей претензию на этот счет», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Женщина оскорбила своего знакомого в ответ на претензию, после чего он нанес ей удар. Не удержавшись, она упала в погреб. Там мужчина, вооружившись кочергой, нанес ей ряд ударов. После этого он бросил избитую женщину в погребе и ушел спать.

Фото: Telegram/Свердловская полиция/66.мвд.рф/gumvdso

На утро мужчина вытащил избитую во двор и закопал. Позже выяснилось, что на момент захоронения женщина была еще жива. Смерть наступила в результате механической асфиксии от вдыхания инородных масс — песка и земли.

Позже выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков и причинение тяжкого вреда здоровью, на свободу он вышел только в марте 2023 года. Теперь против жителя Тавды возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к делу серийного отравителя из Балашихи добавили статью о мошенничестве.

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