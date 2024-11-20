Стригут как овец: как власти Чехии наживаются на украинских беженцах

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 92 0

Налоги украинских беженцев в Чехии превысили объем выплачиваемых им пособий

Стригут как овец: власти Чехии наживаются на налогах от беженцев с Украины

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Налоговая статистика и объем пособий наглядно показывают истинное положение в этой стране жителей Незалежной.

Власти Чехии за 2024 год получили от украинских беженцев налогов на большую сумму, чем потратили на их пособия. Об этом со ссылкой на отчет Минтруда Чехии пишет издание EADaily.

С февраля 2022 года власти Чехии выплатили сбежавшим в их страну украинцам более 818 миллионов евро в качестве гуманитарных пособий. Однако, если в самом начале конфликта на Украине экономика Чехии еще могла позволить себе материальную помощь сотням тысяч мигрантов, то сейчас такую поддержку получают меньше четверти беженцев. При этом уплату налогов для украинцев никто не отменял.

Согласно статистике, семь из десяти беженцев, получающих пособия, относятся к категории «уязвимых лиц». В нее входят дети, инвалиды и пожилые люди. Из 383 тысяч сбежавших в Чехию украинцев официально трудоустроено почти 150 тысяч человек.

Судя по имеющимся цифрам, только за первые три квартала 2024 года власти страны собрали с них налоги на 225 миллионов евро больше, чем было потрачено на пособия.

При этом в министерстве труда Чехии открыто возмущаются низким уровнем работоспособности и квалификации украинцев. Как сообщается, большая часть из них работает подсобными рабочими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинец прошел 40 километров, спасаясь от мобилизации.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.22
0.19 105.81
0.08
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

8:23
Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье
8:21
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Змеи
8:11
Брюс Уиллис призвал экс-супругу Деми Мур завершить карьеру
8:10
Россиянкам с детьми разрешат уходить на удаленную работу
8:00
Гуру «1С»: День бухгалтера отмечают в России 21 ноября
7:58
Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» стартовал в Катаре

Сейчас читают

Чехия начала зарабатывать на украинских беженцах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп