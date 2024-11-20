Налоговая статистика и объем пособий наглядно показывают истинное положение в этой стране жителей Незалежной.

Власти Чехии за 2024 год получили от украинских беженцев налогов на большую сумму, чем потратили на их пособия. Об этом со ссылкой на отчет Минтруда Чехии пишет издание EADaily.

С февраля 2022 года власти Чехии выплатили сбежавшим в их страну украинцам более 818 миллионов евро в качестве гуманитарных пособий. Однако, если в самом начале конфликта на Украине экономика Чехии еще могла позволить себе материальную помощь сотням тысяч мигрантов, то сейчас такую поддержку получают меньше четверти беженцев. При этом уплату налогов для украинцев никто не отменял.

Согласно статистике, семь из десяти беженцев, получающих пособия, относятся к категории «уязвимых лиц». В нее входят дети, инвалиды и пожилые люди. Из 383 тысяч сбежавших в Чехию украинцев официально трудоустроено почти 150 тысяч человек.

Судя по имеющимся цифрам, только за первые три квартала 2024 года власти страны собрали с них налоги на 225 миллионов евро больше, чем было потрачено на пособия.

При этом в министерстве труда Чехии открыто возмущаются низким уровнем работоспособности и квалификации украинцев. Как сообщается, большая часть из них работает подсобными рабочими.

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