«На метро едва хватало»: Инстасамка шокировала поклонников фото до популярности

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 95 0

Певица Инстасамка до популярности плакала из-за безденежья

«На метро едва хватало»: Инстасамка шокировала поклонников фото до популярности

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Тогда она жила на съемной квартире с пятью соседями.

Блогер и певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, заявила, что до прихода популярности ей приходилось очень туго — едва хватало денег на проезд в метро. Такими откровениями под старой фотографией артистка поделилась в своем лично блоге в социальной сети.

«Сегодня наткнулась на эту фотку. Это я несколько лет назад. Москва, съемная квартира, пять соседей. Даже на метро денег едва хватало. Помню, как плакала в подушку ночами. Жизнь тогда казалась абсолютно беспросветной», — подписала Зотеева свое старое фото.

Фото: Instagram*/instasamka

Инастасамка прославилась в 2017 году. Сперва она публиковала популярные на тот момент вайны — короткие шуточные видеоролики. Затем Даша поняла, чего на самом деле хочет зритель, и начала делать провокационный и скандальный контент. Позже девушка ушла в музыкальную карьеру, продолжив нести образ наглой и самовлюбленной звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сети разделились мнения по поводу альбома группы «Ленинград» и Инстасамки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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