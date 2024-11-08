«Нафталиновый мотив»: что в сети говорят про альбом «Ленинграда» и Инстасамки

Артисты представили свое совместное творение под названием «Бумеры и зумеры».

Новый совместный альбом группы «Ленинград» и Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, успел наделать много шумихи в интернете и, кажется, артисты добились своей главной цели — вызывать у публики шок и недоумение. В итоге после прослушивания этих композиций в соцсетях произошел настоящий раскол во мнениях у слушателей: кто-то был в полном восторге от такого эксперимента, а кто-то пожелал больше никогда и никому не включать этот «треш».

Стоит отметить, что еще недавно певица заявляла об отказе от использования нецензурной брани в своих треках, ведь ее аудитория — это подростки. Однако в их совместной с музыкантом Сергеем Шнуровым работе матерных слов было предостаточно, хоть и звучали они, в основном, не из уст артистки.

Как отмечают многие, в новых песнях можно заметить слияние двух разных поколений и стилей в музыке, что звучит довольно занятно и необычно. В частности, в новых треках можно заметить влияние мужа Инстасамки — продюсера Moneyken (Егор Еропкин), а именно — узнаваемые танцевальные биты. Все это, в свою очередь, сочетается с привычным стилем группы «Ленинград».

«Мне зашло. Самая нормальная песня „Рок“», «Забавные рифмы в „За деньги нет“», «Самоирония на уровне!», «Как же вкусно маты-то звучат от Дашки», «Выпускайте еще треки вместе», «Даша вытащила треки», «Буду ждать новые песни», «Удивили», — пишут интернет-пользователи в соцсетях про новое творение артистов.

Кто-то же, напротив, посчитал получившиеся творения чем-то скучным, отдающим нафталином. Другие же посчитали, что этот альбом провалился с треском.

«Это ужас… Хотел сказать „тихий ужас“, но при любом раскладе это прям очень плохо», «Лучше не слушайте, треш», «Если бы Даша сделала сольно, вышло бы получше, без нафталинового мотива»; «Шнурок скатился», — отмечают комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что говорит музыкальный критик про объединение «Ленинграда» и Инстасамки. По его словам, союз этих артистов на постоянной основе может оказаться невыгодным для одной из сторон, ведь поклонники у артистов довольно разнородные. Так, у «Ленинграда» аудитория, которая складывалась годами, и привлечь новую — через блогеров или Инстасамку — не так просто. В свою очередь, у Инстасамки обширный круг поклонников, немалая часть — школьники.