«Живут, налоги не платят»: Матвиенко призвала Хуснуллина выплатить долги

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 147 0

Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налог за проживание в недостроенном доме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Вице-премьер восемь лет не регистрировал свой частный дом.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уличила вице-премьера России Марата Хуснуллина в неуплате налогов.

В ходе правительственного часа в Совфеде Хуснуллин признался, что восемь лет жил в своем незарегистрированном частном доме. По его словам, он никак не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за того, что по документации там не было необходимого запаса мощности. При этом вице-премьер отметил, что подключил дом как строительную площадку и продолжал жить там все эти годы.

Как только Хуснуллин фактически завершил строительство и подключил все необходимое, то сразу же зарегистрировал свою жилплощадь.

«Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — подчеркнула Матвиенко.

По словам Хуснуллина, в России сотни миллионов квадратных метров подобных незавершенных домов. При этом он заявил, что готов уплатить все налоги, если они ему будут начислены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что темпы ввода жилья в РФ будут не менее 100 миллионов «квадратов» к 2030 году.

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