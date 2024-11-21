В продукции ряда российских компаний нашли «мясной клей»

Какие известные бренды используют на производстве микробную трансглутаминазу?

Исследование производств российских компаний-экспортеров помогло раскрыть истинный состав сосисок, которые граждане РФ покупают каждый день. По итогам проверки Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации экспертов, в продукции компаний найдено вещество, которое называют «мясной клей» — оно помогает объединять кусочки мяса с другими ингредиентами. Это микробная трансглутаминаза, снижающая качество товара и обнаруженная в куриных сосисках ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область), а также в сосисках из индейки ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.» (Пензенская область). Кроме того, микробная трансглутаминаза есть в детских сосисках ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Эти показатели являются недопустимыми согласно инструкциям Россельхознадзора, данные направлены в Роспотребнадзор.

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