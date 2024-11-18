Средства ПВО за ночь уничтожили 59 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
Больше всего атаке подверглась Брянская область.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением (беспилотных летательных аппаратов. — Прим. ред.) БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Так, два беспилотника уничтожили над Московской областью, 45 над Брянской, шесть над Курской, три над Белгородской и Тульской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что шесть мирных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника по территории Горловки. Инцидент произошел утром 18 ноября.
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