Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на ж/д переезде в Подмосковье

Человек пострадал в результате инцидента.

Электричка столкнулась с асфальтоукладчиком на железнодорожном переезде в Щелково. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью в Telegram-канале.

Уточняется, что все произошло примерно в 04:30. Электричка двигалась по маршруту Монино — Москва.

«По предварительной информации, машинист <…> совершил столкновение с асфальтоукладчиком, который производил работы по укладке асфальта на переезде», — говорится в сообщении.

При столкновении первый вагон поезда сошел с рельсов. В результате ДТП пострадал водитель асфальтоукладчика, его госпитализировали. В настоящее время, предупредили полицейские, движение на ветке Ярославского направления полностью перекрыто. Правохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Прежде в Ленинградской области два вагона с углем грузового поезда сошли с рельсов. Случилось это в районе станции Лужская. Как сообщала Северо-Западная транспортная прокуратура, пострадавших и задержки в движении нет. Надзорное ведомство организовало проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске сгорели две машины в результате аварии. Третий автомобиль уцелел, но причины происшествия пока не ясны. Одна из пассажирок не смогла вовремя выбраться из салона.