Две машины сгорели дотла: в Красноярске произошла авария со смертельным исходом

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В Красноярске сгорели две машины в результате аварии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Третий автомобиль уцелел, но причины происшествия пока не ясны.

В Красноярске столкнулись и загорелись сразу три автомобиля. Одна из пассажирок не смогла вовремя выбраться из салона. Она погибла от полученных травм и ожогов.

Остальных участников аварии госпитализировали. К моменту приезда пожарных две машины выгорели дотла. Третий автомобиль уцелел, но сильно поврежден. Причины аварии выясняют автоинспекторы.

На минувшей неделе город парализовало из-за сильного снегопада. В регионе наблюдались метели, гололедица и низкая видимость. Коммунальные службы расчищали дороги в усиленном режиме. На трассе, ведущей в сторону Владивостока, образовалась многокилометровая пробка из грузовиков. Водители несколько часов ждали, пока службы обработают дорожное покрытие реагентами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске борются со стихийными горками.

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