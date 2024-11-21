Путин наградил Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

За свою карьеру композитор, помимо создания множества известных произведений, реализовал немало значимых для государства проектов.

Путин наградил Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ, композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подписанный главой российского государства указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом „За заслуги перед Отечеством“ II степени Крутого Игоря Яковлевича — композитора, продюсера, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — отмечается в тексте документа.

За свою карьеру Игорь Крутой, помимо создания множества известных композиций, реализовал немало значимых для государства проектов. Так, Крутой в качестве продюсера провел церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также церемонии открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году.

Композитор создал частный образовательный центр подготовки музыкантов, исполнителей, композиторов. Среди проектов Академии — организация отборочного этапа ежегодного песенного конкурса «Детская Новая волна», «Детское Евровидение», «Рождественские Встречи» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой рассказал, почему популярны народные песни.

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