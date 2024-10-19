Хайп или потребность? Игорь Крутой рассказал, почему популярны народные песни

Секрет неугасающего интереса к композициям в таком стиле только один. И он очень прост.

Несмотря на появление на сцене множества современных артистов и композиций, песни в народном стиле по-прежнему популярны, потому что их приятно слушать. Кроме того, они мелодичны за счет правильного написания. Об этом народный артист России, композитор и продюсер Игорь Крутой заявил 5-tv.ru на сольном концерте певицы Алсу с симфоническим оркестром, состоявшемся в Москве.

«Да, в свое время периодически возвращаются к русским интонациям. Если правильно сделана песня, на ухо „ложится“, человек правильно спел», — отметил Крутой.

В качестве примера он вспомнил музыкальное шоу в «Фабрике звезд — 4», в котором участвовал певец Антон Зацепин. Тогда он вместе с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой спел дуэтом песню «Широка река». После этого композиция обрела вторую волну популярности — стала известна среди слушателей всех возрастов.

Как результат — Кадышева оказалась в списке номинантов «Золотого граммофона» в 2004 году. Благодаря исполнению на музыкальном шоу у песни появилась вторая жизнь. И по мнению Крутого, «все срослось».

«Помните, был момент, когда на „Фабрике звезд-4“ раскрутилась у Антона Зацепина с Кадышевой песня „Широка река“? <…> Срослось», — подытожил Крутой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой конфуз произошел с Игорем Крутым перед певицей Ларой Фабиан.