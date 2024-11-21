«Риски смертельные»: участники космического проекта SIRIUS-23 о своем опыте

Участники космического проекта SIRIUS-23 поделились впечатлениями с «Известиями». В течение года они имитировали полет на Луну. В работе ученые впервые опробовали инновационный метод психологической поддержки с применением виртуальной реальности. Полученный опыт используют при длительных полетах в будущем. Как проходила миссия и с какими трудностями пришлось столкнуться, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

На один год их жизнь превратилась в реалити-шоу, где каждое действие записывалось на видео. Проводить круглые сутки в закрытом пространстве с одними и теми же людьми для Рустама Зарипова было большим испытанием. Его выдерживали не все.

«Мы считали продукты, которые пришли. Я, например, складывал туда, а положил не туда, куда хотел другой член экипажа. Человек не просит аккуратненько переложить, а говорит: „Что ты туда положил?“ Не настолько, как наезд, но чувствовалось, тон другой уже немного был», — отметил исследователь экипажа SIRIUS-23 Рустам Зарипов.

Испытателям программы SIRIUS-23 приходилось жить в заключении, а еще без запахов, ограничивать себя в еде и даже в сне. Участники сравнивали с пыткой 36 часов бодрствования.

«Испытатели отзывались как о наиболее таком живодерском методе, потому что им приходилось по истечении большого времени без сна лежать с закрытыми глазами спокойно и при этом не спать», — рассказал ответственный врач программы SIRIUS-23 Арслан Ниязов.

Проходя мучительные испытания для будущей лунной программы, члены экипажа нервничали, усталость друг от друга копилась, возникали ссоры.

«Не было каких-то драк. Были немножко какие-то потасовки. Было повышение голоса. Бытовые причины», — отметила исследователь экипажа SIRIUS-23 Ксения Шишенина.

В итоге одни участники экипажа сдружились, другие больше вообще не хотят общаться с коллегами по эксперименту.

«С большей частью экипажа, я уверенно могу сказать, мы сдружились, сплотились и нашли общий язык», — говорит Ольга Мастицкая, исследователь экипажа SIRIUS-23.

В психиатрии подобные эксперименты сравнивают с работой на полярной станции, когда люди вынуждены быть вместе. К таким испытаниям участники готовятся морально не один месяц, потому что в реальной жизни ставки слишком высоки.

«Подлодка, тот же самый космический корабль или борт самолета — вот в этом месте у человека возникают все его фобические расстройства, они обостряются. В состоянии паники и в потребности к бегству он будет тянуть за собой других. Здесь риски смертельные», — объяснила психоаналитик Ирина Смолярчук.

Но вновь запереться тем же составом на год готовы не все испытатели.

«Я бы с удовольствием поучаствовала с этой командой в любом проекте», — сказала врач экипажа SIRIUS-23 Ксения Орлова.

«Я считаю, что должно пройти какое-то время, чтобы все переосмыслить. То есть если вы спросите этот вопрос через полгода, тогда каждый точно будет 100% знать», — отметила исследователь экипажа SIRIUS-23 Ксения Шишенина.

Чтобы попасть в программу SIRIUS-23, испытатель должен пройти более короткие этапы изоляции на пять, семь и 17 дней, но даже для них нужно крепкое физическое и ментальное здоровье.

На протяжении всего года изоляции за испытателями наблюдают через камеры. В специальном помещении круглосуточно в реальном времени инженеры и врачи следят за ходом эксперимента, реагируют на поломки и угрозы жизни и здоровью испытуемых.

Первые итоги эксперимента команда программы SIRIUS-23 опубликует в начале 2025 года, но уже сейчас ясно, что для длительной жизни на лунной базе людям придется пройти многолетнюю подготовку.