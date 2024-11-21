Задержан еще один фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Правоохранителям удалось задержать еще одного фигуранта дела о мошенничестве со столичной квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, удалось установить и задержать 27-летнего ранее судимого жителя Татарстана. При нем была обнаружена банковская карта, на которую певица, находившаяся под влиянием злоумышленников, перевела десять миллионов рублей.

Как удалось установить следователям, позже задержанный перевел эту сумму на общий счет, чтобы мошенники могли разделить ее между собой.

По информации прокуратуры Москвы, житель Татарстана привлек к преступлению еще одного фигуранта, на карту которого позже поступил еще один транш от артистки — три миллиона рублей.

«Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

Аферисты развели Долину на квартиру и деньги

История с обманом певицы Ларисы Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине.

Как уточнили в МВД РФ, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег. Общая сумма потери — около 200 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан второй фигурант по делу о квартире Долиной.