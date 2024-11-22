Аварии с автомобилями Tesla демонстрируют наибольшую смертность

Как выяснилось, люди зря так легко доверяют свою жизнь электрокарам.

Смертельных ДТП в США с участием автомобиля марки Tesla оказалось вдвое больше, чем с машинами других компаний. Об этом сообщает портал Motor.ru, изучивший отчет со статистикой смертности в авариях из правительственной базы, которую ведет национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Исследователи изучили факты ДТП с 2017 по 2022 год с участием современных автомобилей. Как удалось выяснить, аварии, которые приводили к смерти водителя или пассажира, происходят в США с вероятностью 2,8 на миллиард машино-километров.

При этом самой опасной машиной в рейтинге оказалась именно Tesla. Ее показатель — 5,6 на миллиард машино-километров. На втором месте стоит Kia с показателем 5,5, а замыкает тройку антилидеров Buick, результат которого — 4,8.

Предположительно, водители Tesla часто попадают в смертельные аварии, потому что хозяева современных авто слишком полагаются на автоматизированную систему управления, которая иной раз работает с ошибками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров отправил еще два пикапа Tesla Cybertruck в зону СВО.