Аварии с автомобилями Tesla демонстрируют наибольшую смертность

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Автомобили Tesla в США отличились наибольшей смертностью в ДТП

Назван самый смертоносный автомобиль в США

Фото: www.globallookpress.com/Tesla Motors

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Как выяснилось, люди зря так легко доверяют свою жизнь электрокарам.

Смертельных ДТП в США с участием автомобиля марки Tesla оказалось вдвое больше, чем с машинами других компаний. Об этом сообщает портал Motor.ru, изучивший отчет со статистикой смертности в авариях из правительственной базы, которую ведет национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

Исследователи изучили факты ДТП с 2017 по 2022 год с участием современных автомобилей. Как удалось выяснить, аварии, которые приводили к смерти водителя или пассажира, происходят в США с вероятностью 2,8 на миллиард машино-километров.

При этом самой опасной машиной в рейтинге оказалась именно Tesla. Ее показатель — 5,6 на миллиард машино-километров. На втором месте стоит Kia с показателем 5,5, а замыкает тройку антилидеров Buick, результат которого — 4,8.

Предположительно, водители Tesla часто попадают в смертельные аварии, потому что хозяева современных авто слишком полагаются на автоматизированную систему управления, которая иной раз работает с ошибками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров отправил еще два пикапа Tesla Cybertruck в зону СВО.

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