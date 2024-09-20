«Против западных укронатовцев»: два автомобиля Tesla Cybertruck отправлены в зону СВО

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 13 0

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил еще два пикапа Tesla Cybertruck в зону СВО

«Против западных укронатовцев»: два автомобиля Tesla Cybertruck отправлены в зону СВО

Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Тема:
Спецоперация

По словам главы Чечни, машины мобильны и удобны.

В зону специальной военной операции по защите Донбасса отправили еще два автомобиля Tesla Cybertruck. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев», — сказал он.

Кадыров также отметил, что электромобиль-пикап обладает необходимыми для СВО качествами — машина мобильна, удобна, а также маневренна. По словам главы республики, подобное средство передвижения востребовано в зоне спецоперации.

Кроме того, Кадыров подчеркнул: удаленное отключение автомобиля, о котором заявлялось накануне, не коснулось данного транспорта. Tesla Cybertruck продолжает работать в штатном режиме без перебоев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия кратно нарастила выпуск востребованных вооружений и улучшила их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения в Санкт-Петербурге.

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Спецоперация
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