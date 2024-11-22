Александр Овечкин пропустит до шести недель в НХЛ из-за травмы

Российский хоккеист Александр Овечкин вынужден будет пропустить до полутора месяцев в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из-за перелома малой берцовой кости. Сообщение об этом появилось на официальном сайте лиги.

Овечкин выступает в роли капитана американского клуба «Вашингтон Кэпиталз». Серьезную травму он получил в матче своей команды против «Юты» 19 ноября, столкнувшись в третьем периоде с игроком соперников.

«Вы знаете, он мощный форвард, лучший бомбардир в истории, и он мощный форвард, который играет в игру очень усердно. Это было потрясающе. Я уверен, что он скоро вернется, станет сильнее, чем когда-либо, и будет летать», — говорит нападающий «Вашингтона» Том Уилсон.

Стоит отметить, что это станет самым долгим отсутствием Овечкина на льду из-за травмы. В 2009 году он пропустил по этой же причине шесть игр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский хоккеист Евгений Малкин получил золотую клюшку за 500 голов в НХЛ.