ВС РФ нанесли комбинированный удар по военному объекту на Украине. Это стало ответом на провокации со стороны киевского режима и его зарубежных союзников.

Президент России Владимир Путин 21 ноября объявил об успешном испытании баллистической ракеты «Орешник». Подробнее о том, что это за оружие и почему оно может сыграть поворотную роль в конфликте — в материале 5-tv.ru.

Испытание ракеты «Орешник»

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник», — объявил глава РФ.

По его словам, испытание прошло успешно. Ракета достигла поставленной цели, поразив промышленный комплекс в Днепропетровске.

Президент также объяснил, что сегодня у западных стран нет оружия, которое способно было бы противостоять «Орешнику».

«Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено», — подчеркнул глава РФ.

«Орешники» атакуют цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду.

Путин добавил, что Россия будет предупреждать мирное население Украины, когда РФ готовится нанести удар баллистическим оружием, чтобы все могли эвакуироваться. Противник также будет предупрежден открыто и публично.

Характеристики «Орешника»

Telegram-канал «Военная хроника» опубликовал приблизительные технические характеристики новой баллистической ракеты, сравнив ее с ракетой средней дальности (РСД)-10 «Пионер».

предположительно, тип боевой части оружия — гиперзвуковая с индивидуальным наведением, ракета твердотопливная;

скорость полета — до 12 250 километров в час;

дальность пуска — до пяти тысяч километров, а мощность —150 килотонн;

предположительное подлетное время до Великобритании — 19 минут, до Бельгии — 14 минут, до Германии — 11 минут, до Польши — восемь минут.

У «Орешника» есть ядерная боеголовка



Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

В беседе с 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что изобретение «Орешника» является серьезным сигналом как для Украины, так и для всего западного мира, поскольку ракета может достать практически до любой точки Европы. А вот оружия, которое способно сбить «Орешник», в мире пока не существует.

При этом Кнутов обратил внимание на слова Владимира Путина, что «Орешник» пока применялся в неядерном исполнении.

«Это говорит о том, что есть ядерная боеголовка для таких ракет», — подчеркнул эксперт.

«Путин не блефует»: как Запад отреагировал на испытание «Орешника»

Реакция Украины и коллективного Запада на применение баллистической ракеты «Орешник» не заставила себя ждать. Так, президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество должно отнестись к шагу России со всей серьезностью. Также нелегитимный лидер посетовал на отсутствие «жесткой реакции» со стороны его западных союзников.

При это в администрации США отметили, что не изменят своей позиции по поводу поставок помощи киевскому режиму. А вот Пентагон запуск «Орешника» взволновал.

«Мы, определенно, этим (пуском — Прим.ред.) обеспокоены, у нас пока нет оценки воздействия, но это определенно вызывает наше беспокойство», — заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Однако она подтвердила, что Москва уведомила Вашингтон о пуске «Орешника».

Так или иначе, западные эксперты в один голос заявили, что запуск «Орешника» действительно является «четким сигналом» противникам России.

«Сегодня они хотели сказать нам следующее: «Послушайте, вчерашний удар был неядерным по своей полезной нагрузке, но, знаете, если вы будете продолжать в том же духе, следующий удар может быть нанесен ядерной боеголовкой», — цитирует американская газета The New York Times научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффманна.

С обращением выступил и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил: тот, кто считает, будто может наносить удары по России любым возможным оружием и не встретиться с ответной реакцией Москвы, либо не знает Владимира Путина, либо неадекватно воспринимает реальность.

«Путин не блефует и, к сожалению, мы медленно вступаем в катастрофу», — сказал Вучич.

«Орешник» — ответ на провокации Запада

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Москва устала терпеть провокации со стороны стран коллективного Запада, и теперь будет отвечать на них зеркально. С таким заявлением в беседе с 5-tv.ru выступил военный эксперт Игорь Никулин.

Собеседник отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена делает все возможное, чтобы втянуть страны НАТО и Евросоюза в конфликт с Россией как можно глубже. Теперь Москва будет своевременно отвечать на провокации противника и наносить удары по центрам принятия решений, которые находятся не только на Украине.

В то же время Никулин подчеркнул, что США поспешили расторгнуть договор о применении ракет малой и средней дальности. Вашингтон принял это решение в 2019 году.

«Россия показала, что у нее есть ракеты такого класса, и мы будем их размещать в ответ на провокационные действия со стороны США, НАТО и их сателлитов. Мы не призываем их к миру, мы перестали уговаривать наших несостоявшихся партнеров», — подчеркнул Никулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия за 30 минут до пуска «Орешника» уведомила США об этом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.