Музыкант умер 17 ноября в возрасте 57 лет.

Вдова экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина спустя несколько дней после похорон вернулась на кладбище, где покоится ее муж, и не смогла сдержать слез после того, как увидела цветы у его могилы от многочисленных поклонников и близких людей. Свои чувства по этому поводу она высказала в личном блоге.

Несмотря на ужасную погоду, Марина Левкина пришла на могилу любимого супруга, чтобы навести там порядок. Когда она подошла к месту, то увидела горы цветов и венков, стоящие в несколько рядов.

Женщина решила показать увиденное подписчикам, но когда включила камеру, эмоции захлестнули ее так, что она смогла лишь обрывками донести мысль и повторяла имя мужа.

«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите, сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», — не сдерживая слез комментировала вдова.

Левкина продолжает вести личный блог в соцсетях и публикует много совместных фото вместе с любимым супругом. Подписчики как могут пытаются поддержать безутешную вдову.

«Какие вы гармоничные, какая чистая любовь. Вы такими были, есть и навсегда останетесь», «Вечная память. Вы сделали его счастливым! Такая любовь бесконечна», — писали комментаторы под фото в блоге Левкиной.

Музыкант Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября в стенах Боткинской больницы в возрасте 57 лет после длительной борьбы с онкологией. На некоторое время ему удалось приостановить страшную болезнь и вернуться к полноценной жизни. Однако рак снова настиг певца менее чем через десять лет. Артисту пришлось перенести множество курсов химиотерапии и две операции по трансплантации костного мозга. Прощание с Левкиным состоялось 19 ноября, затем его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов вспомнил о работе с Владимиром Левкиным.

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