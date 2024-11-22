Расставание с супругой, всенародная любовь и музыкальный Олимп: вызовы, которые принял SHAMAN

Создавший и исполнивший хит «Встанем» SHAMAN в один день проснулся невероятно знаменитым. Общественного признания Ярославу Дронову пришлось ждать больше десяти лет. Что помогло артисту не сломаться?

Когда слушателям говорят о SHAMAN, все они невольно расплываются в улыбке. Более народного артиста России на сегодняшний день и представить нельзя. Ярослав Дронов больше десяти лет ждал своего звездного часа, а как только он прозвучал, схватил удачу за хвост. Сегодня SHAMAN называют одним из самых рейтинговых артистов, на чьи выступления поклонники валят толпами. Дронова обожают, песни из его строчек цитируют, но так было не всегда.

Сам Ярослав говорить о своих успехах на музыкальном поприще и в личной жизни не любит, но коллегам и друзьям все и так прекрасно видно со стороны: в последнее время Дронов буквально горит карьерой, а о будущем предпочитает не загадывать. Вот уже не первый год артист живет под девизом «нас бьют, мы летаем». 22 ноября Ярославу Дронову исполняется 33 года. Что помогает SHAMAN не сломаться и двигаться вперед — в материале 5-tv.ru.

Из Тульской области с любовью

Ярослав Дронов родился в Новомосковске, в Тульской области. Его сценическая жизнь началась в четыре года, и музыка с тех пор стала неотъемлемой частью его существования. Дронов с детства серьезно относился к своему призванию, понимая необходимость профессионального образования. Он окончил музыкальную школу и колледж по классу народное пение, а затем продолжил обучение в Гнесинском училище на факультете эстрадного вокала.

Свое боевое крещение как готового артиста Дронов прошел на проекте «Фактор А» (2013), о котором в свое время ему рассказал преподаватель. Позже SHAMAN расскажет, что съемки и соревнование на проекте подарили ему бесценный опыт и точное понимание, чем он никогда не хотел бы заниматься. Несмотря на неприятие формата телешоу, ограничивающего исполнение собственных песен, он рискнул и получил бесценный урок.



Широкая известность к Дронову пришла значительно позже: уже после того, как артист покинул коллектив, в рамках которого начинал свою творческую деятельность, на пути обаятельного артиста встретилась медиаменеджер и пиарщик Елена Мартынова. Именно она помогла супругу пробиться в шоу-бизнесе, и с ее же легкой руки песня «Встанем» стала главным патриотическим хитом последних нескольких лет.

К славе и успеху Мартынова и SHAMAN преданно шли рука об руку, поддерживали друг друга даже в самые трудные периоды. Именно присутствие рядом любимой женщины, по признаниям самого Дронова, помогло ему не сломаться и поверить в собственные силы.

«Как эмоциональное создание, она тоже приходила ко мне иногда со слезами на глазах. Мы разговаривали и сходились во мнениях, что ничего, прорвемся, все будет хорошо. Были трудные времена, слезы в подушку, непонимание, когда тяжелый период закончится. Наверно, только по-настоящему преданная и верная женщина готова мириться с тем, что кто-то как чокнутый профессор закрывается в студии и пишет там песни днями и ночами», — рассказывал Дронов в интервью Борису Корчевникову.

Как и в первом браке, счастью Дронова продлиться долго было отчего-то не суждено. Расставались SHAMAN и Елена Мартынова достойно, подавая многим другим парам пример мудрого прощания. Даже после стольких лет бывшие влюбленные сохранили доброе отношение друг к другу, похвастаться которым могут разве что единицы.

Самый народный артист

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Наверное не найдется ни одного человека, который бы стал спорить, что более народного артиста, чем SHAMAN, сегодня нет. Каждая его песня пронизана патриотизмом, а работе со зрителем Дронов отдается со всей любовью. Ожидаемо, что многие коллеги по цеху, некоторые из которых годами зарабатывают любовь аудитории, испытывают к SHAMAN неприкрытую зависть.

Только вот ни для кого не будет секретом, что по-особенному тернист путь настоящего артиста. Одаренный с рождения талант с самого детства несет непростую ношу: необходимо побороться за собственное счастье, успех и за возможность доказать окружающим, что ты чего-то стоишь. Сам Дронов относится к проблемам философски, уверяя — сбить его с пути способен только он сам.

«В самые трудные для меня моменты (первый развод, творческий застой) я обращался к Богу и спрашивал: „Что не так?“ Спрашивал: „Что мне нужно еще сделать?“ В общем, это был наш личный диалог. А я всегда с ним в диалоге. В каждой песне стараюсь строчкой, словом, словосочетанием благодарить его, потому что считаю это правильным. Во многом мне помогла моя вера», — признался как-то он.

Не единожды Ярославу приходилось пересобирать себя заново, но сам артист вспоминать об этих периодах не любит. По признаниям Дронова, главная задача артиста — радовать своего зрителя, в то время как невзгоды и недопонимания всегда должны оставаться в кулуарах.

Сегодня Ярослав Дронов — самый популярный молодой исполнитель в нашей стране. Это доказывают результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым он два года подряд был признан наиболее известным артистом России. В июле 2024 года президент России Владимир Путин официально присвоил Дронову звание заслуженного артиста РФ, попутно отметив его огромный вклад в отечественную поп-культуру.

SHAMAN сам пишет песни и придумывает сценарии для клипов. Запоминающийся имидж он также создал самостоятельно. В прошлом году исполнитель удивил публику, срезав в клипе дреды. Позже Дронов сознался, что удивлять слушателя — его самое большое желание, которому он неизменно следует.

Не боится принимать вызов

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

После болезненного развода SHAMAN все чаще ищет отдушину в музыке. Артист уверен — будет день, будет и пища. О новых отношениях Дронов пока не загадывает, предпочитая отшучиваться и уверять, что теперь главная женщина в его жизни — музыка. После расставания, как и подобает сильному человеку, Ярослав с двойным усердием взялся за работу, и, признаваться, труды дают свои плоды.

Правда, представления о том, какая должна быть его будущая жена, у SHAMAN все же есть.

«Я могу так сказать, здесь я солидарен с моим другом Григорием Лепсом: честность, порядочность, доброта — это главное, что ищет Shaman в девушке. Например, тебе нравится женщина, потому что у нее длинные волосы или красивые брови. Или что-нибудь такое. Человек тебе нравится, ты его любишь, просто потому что он есть. Я думаю, что должно быть так», — как на духу сознался он.

Сам Ярослав Дронов рассказывает, что в любой ситуации остается «просто музыкантом по своему призванию», старается выполнять свою работу максимально честно и всеобъемлюще, отдается любимому делу от всей своей души, уверовав — по его собственному опыту, награда всегда находит своего героя.

Несмотря на оглушительный успех, артист не только не зазнался, но наоборот обожает общаться с юным поколением. Чего стоит только благородный жест, когда Ярослав, зная о мечте юного поклонника, вывел его на сцену, чтобы исполнить несколько песен вместе.

В какой-то мере, по признаниям самого Ярослава, участь «вечного одиночки» — самый верный путь для любого музыканта. Даже после двух болезненных расставаний Дронов продолжает верить, что следует намеченной цели, а об утраченных чувствах и женщинах, которых любил, предпочитает помнить только хорошее.

«Я не одинок. Со мной народ, со мной страна, Россия», — отметил SHAMAN.

По мнению всеобщего любимца, главная его миссия заключается в том, чтобы оберегать и поддерживать слушателей своим творчеством, продвигая в массы верность, храбрость и патриотизм, с чем он успешно и справляется при любых невзгодах.

Ранее 5-tv.ru писал, как SHAMAN пригласил на сцену юного гитариста во время своего концерта.