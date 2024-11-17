«Дал жару!» — во время концерта SHAMAN пригласил на сцену юного гитариста

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 6 962 0

Во время концерта SHAMAN пригласил на сцену юного гитариста

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Исполнитель хита «Я русский» исполнил мечту маленького мальчика в Воронеже.

На концерте исполнителя SHAMAN в Воронеже сбылась мечта маленького мальчика. Ярослав Дронов (настоящее имя исполнителя — Прим.ред.) заметил юного поклонника с гитарой и вывел его на сцену, чтобы вместе исполнить хит «Я русский».

Концерты SHAMAN в рамках тура «Победа» проходят в Воронеже в эти выходные при полном аншлаге. Накануне время одного из них Дронов вывел юного воронежца-гитариста на сцену. И, как подобает, поставил около старших коллег-музыкантов. На кадрах с выступления видно, что малыш не растерялся и чувствовал себя настоящим рокером.

текстЮный поклонник SHAMAN после яркого выступления на сцене. 5-tv.ru

Команда певца поддерживала юного музыканта на протяжении всего дебюта. Как сообщают очевидцы 5-tv.ru, мальчик отыграл до конца шоу, которое завершилось исполнением Гимна России. К слову, подрастающее поколение знает текст главной песни страны наизусть.

SHAMAN даже пригласил фотографа на сцену, чтобы запечатлеть памятный для ребенка день. Кстати, если присмотреться, то можно заметить, что мальчик пытается быть похожим на своего кумира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс предложил SHAMAN жить вместе. Не так давно SHAMAN развелся и съехал из бывшего семейного гнезда. Где сейчас проживает Дронов, остается тайной.

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