«Стоит как крыло самолета»: Рита Дакота раскрыла истинные причины операции на желудке

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Певица Рита Дакота сделала операцию из-за проблем с желудком

«Косяк природы»: Рита Дакота рассказала о врожденном диагнозе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Поклонники уверены, что певица сделала резекцию, чтобы похудеть.

Певица Рита Дакота была вынуждена сделать операцию на желудок из-за серьезного диагноза, который ей поставили еще в детском возрасте. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Артистку прооперировали в день рождения ее мужа Федора Белогая в одной из клиник Стамбула. Поклонники решили, что Дакота сделала резекцию желудка, чтобы похудеть. Певица тут же опровергла слухи.

«Мне некуда худеть, я держусь год в своей лучшей форме. Как человек, пытавшийся всю жизнь вылечить больной желудок, хочу сказать всем, кто делает подобное со здоровым от природы желудком ради веса — вы не ведаете, что творите!» — заявила Дакота.

Она призналась, что с детства страдает от гастроэзофагеального рефлюкса. Болезнь мешала ей полноценно жить и работать. Ее беспокоили кашель и ком в горле. К тому же, нее периодически сипел и садился голос, что в силу профессии — огромная проблема.

«Мы решили довериться доктору и сделать эту операцию. Он обещал, что я на всю жизнь забуду о любых проблемах с желудком. Стоит операция, конечно, как крыло самолета. Мы делали ее за деньги, не по бартеру», — заявила артистка.

Также певица призналась, что в Стамбул их привела не только необходимость в операции. Они с супругом решили работать над тем, чтобы «иметь больше детей». У Дакоты есть дочь Мия от первого брака с музыкантом Владом Соколовским.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рита Дакота чуть не стала жертвой афериста на Бали.

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