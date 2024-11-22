Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант
Третий фигурант дела с квартирой Долиной — участник казанской ОПГ «Перваки»
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
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Ранее он был неоднократно судим за разбой и наркотики.
Третий фигурант по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной оказался участником казанской ОПГ «Перваки». Об этом сообщает ИА «Регнум».
По информации агентства, 27-летний житель Татарстана вступил в группировку, получив кличку «Очкарик».
«В Казани мужчина промышлял криминалом и не раз попадал в розыск. В 2015 году мужчина был осужден за разбой, совершенный группой лиц, и оскорбление полицейского. Каменецкого приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы», — уточняется в публикации.
Отсидев срок, мужчина вновь загремел за решетку за вымогательство у одного из членов «Перваков», который захотел покинуть группировку. Он вышел на свободу в 2022 году, а затем получил еще один срок за наркотики.
В ходе задержания жителя Татарстана по делу Долиной при нем обнаружили банковскую карту, на которую обманутая артистка перечислила десять миллионов.
Аферисты развели Долину на квартиру и деньги
История с обманом певицы Ларисы Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.
Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине.
Как уточнили в МВД РФ, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег. Общая сумма потери — около 200 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан еще один фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.
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