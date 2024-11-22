Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Третий фигурант дела с квартирой Долиной — участник казанской ОПГ «Перваки»

Ларису Долину обманул участник казанской ОПГ «Перваки»

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Ранее он был неоднократно судим за разбой и наркотики.

Третий фигурант по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной оказался участником казанской ОПГ «Перваки». Об этом сообщает ИА «Регнум».

По информации агентства, 27-летний житель Татарстана вступил в группировку, получив кличку «Очкарик».

«В Казани мужчина промышлял криминалом и не раз попадал в розыск. В 2015 году мужчина был осужден за разбой, совершенный группой лиц, и оскорбление полицейского. Каменецкого приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы», — уточняется в публикации.

Отсидев срок, мужчина вновь загремел за решетку за вымогательство у одного из членов «Перваков», который захотел покинуть группировку. Он вышел на свободу в 2022 году, а затем получил еще один срок за наркотики.

В ходе задержания жителя Татарстана по делу Долиной при нем обнаружили банковскую карту, на которую обманутая артистка перечислила десять миллионов.

Аферисты развели Долину на квартиру и деньги

История с обманом певицы Ларисы Долиной стала известна общественности 13 августа. Утром четверо неизвестных пытались проникнуть в московскую квартиру артистки, утверждая, что являются ее собственниками.

Позже певица подтвердила, что стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине.

Как уточнили в МВД РФ, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках. Часть наличных денег она передавала через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег. Общая сумма потери — около 200 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан еще один фигурант по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.

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Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант

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