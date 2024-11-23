Под венец в 45: почему Ванессу Паради почти всю жизнь никто не брал в жены

Джонни Депп прожил с ней 14 лет, но женился на Эмбер Херд.

Актриса и певица Ванесса Паради до 45 лет ни разу не была замужем. Не привел к браку и ее роман с Джонни Деппом, который длился почти 20 лет. Несмотря на обворожительную внешность, отношения с мужчинами у звезды французского кино почти всю жизнь не ладились. Многократно разбитое сердце, абьюз и унижения — все это пришлось пережить Паради перед тем, как спустя почти полвека встретить свою настоящую любовь. Но обо всем по порядку.

Молодая и наивная

Первый молодой человек в жизни Ванессы появился, когда той было всего 16 лет, да и молодым его назвать получится с натяжкой — избранник начинающей актрисы певец Флоран Паньи был на 11 лет старшее ее. Юная звезда тогда только начала привыкать к обрушившейся на нее славе, а вот популярность Флорана уже заметно падала, так что, вскружив неокрепшей девушке голову, он убедил ее сбежать из дома и жить вместе с ним.

Чем дольше длились их отношения, тем больше ревновал Паньи — он мог запросто устроить скандал из-за внимания к девушке со стороны ее поклонников. Это продолжалось три года, пока терпение Ванессы не лопнуло, и она не приняла решение уйти от разменявшего четвертый десяток музыканта.

Третья лишняя

Фото: www.globallookpress.com/Clemens Niehaus

В 1992 году судьба свела юную звездочку с музыкантом и продюсером Ленни Кравицем. Изначально между ними царили сугубо деловые отношения — Кравиц должен был продюсировать третий альбом Ванессы, для чего та отправилась на студию певца в Нью-Йорк. Командировка должна была продлиться всего пару недель, однако вернулась домой Паради лишь через полгода.

Все бы ничего, да вот только Ленни на тот момент был женат на актрисе Лизе Боне, а развелся с ней только спустя год после начала интрижки с Ванессой. Ни Паради, ни Кравиц долгое время никак не комментировали свои отношения, которые, на минуточку, продлились аж пять лет. Лишь через 12 лет после расставания Ленни в одном из интервью признается, что на самом деле не хотел тех отношений. По его словам, Ванесса появилась в его жизни в самый неподходящий момент, и она это прекрасно понимала.

Видимо, именно поэтому Кравиц и решил собственноручно познакомить спутницу с Джонни Деппом, к которому она через некоторое время и ушла.

Первая леди Голливуда

Фото: www.globallookpress.com/Henry Mcgee

Отношения с Деппом не могли не вызвать в сторону Ванессы чудовищный хейт — фанатки актера считали, что избранница звезды недостойна Джонни, что она слишком некрасивая и недостаточно известная. Паради, тем не менее, не спешила падать духом и, не теряя времени, вскоре забеременела от Деппа, родив ему сначала дочь Лили-Роуз, а затем и сына Джека.

А вот Джонни, похоже, не стремился порадовать возлюбленную, так как даже не заводил разговора о свадьбе. Ванесса же не смела лишний раз надоедать партнеру и смиренно ждала, когда же ее любимый наконец-то сделает ей предложение. Несмотря на то, что на публике пара выглядела чуть ли не идеальной, Ванесса постоянно называла Деппа мужем, а он уверял, что никакие бумажки их любви не нужны, закулисная жизнь звезд была куда менее радужной.

Из-за проблем с почками их дочь страдала расстройством пищевого поведения, а сами родители, в особенности Депп, на регулярной основе прикладывались к бутылке, что не лучшим образом сказывалось на их внешности, становясь лишним поводом для появления слухов. В какой-то момент злоупотребление алкоголем достигло таких масштабов, что некогда молодая и обаятельная пара стала выглядеть намного старше своих лет.

Видимо, растерявшая былую привлекательность Ванесса уже не так интересовала Деппа, как раньше, поэтому в июне 2012 года, спустя 14 лет совместной жизни, Джонни ушел от нее к партнерше по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Как оказалось, изменять Паради он начал еще за год до расставания, а его нежелание жениться касалось только Ванессы, так как уже в 2014 году они с Херд обручились, оставив несчастную Паради на обочине жизни. Тем не менее Ванесса так и не смогла сказать про бывшую любовь ничего плохого — она продолжает уверять, что не держит на Деппа зла, и даже защищала его после обвинений в рукоприкладстве.

Под венец в 45

Вскоре после ухода Деппа, актриса нашла себе нового ухажера — французского музыканта Бенжамина Биоле, для которого Паради стала лишь очередной любовницей на короткий срок — буквально сразу же после начала отношений он променял Ванессу на ее подругу Анну Муглалис, после чего дружбе девушек пришел конец.

Однако то ли в отместку, то ли по иронии судьбы, буквально сразу же после этого Ванесса впервые в жизни выходит замуж, и не абы за кого, а за бывшего своей же экс-подруги — писателя и режиссера Самюэля Беншерти. На момент свадьбы в 2018 году Ванессе было 45 лет.

Две покалеченные судьбы

Самюэль, как и Паради, к моменту свадьбы прошел долгий и тяжелый жизненный путь, также наполненный разбитыми сердцами и душевными страданиями. В 15 лет он был вынужден бросить учебу и скитаться от одной мелкой подработки к другой, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Его мечтой было попасть в кино, однако началась его карьера с театральных подмостков, где он и познакомился с любовью всей своей жизни — актрисой Мари Трентиньян.

Мари славилась своим вольным нравом и легким отношением к смене партнеров, однако это не остановило Самюэля. Как вспоминал режиссер много лет спустя, именно благодаря Мари он поверил в себя и решил осуществить свою мечту о работе в кинематографе. История их отношений напоминает историю Ванессы и Флорана — у Самюэля и Мари также была точно такая же разница в возрасте (11 лет), а сами отношения продлились всего несколько лет.

За это время Мари успела родить от Беншерти четвертого по счету сына Жюля (предыдущих трех сыновей Романа, Пола и Леона она родила от трех разных мужчин — музыканта Ричарда Колинки, актера Франсуа Клюзе и Матиаса Отнин-Жирара), однако даже общий ребенок не смог удержать Мари на месте и вскоре она сбежала с рок-музыкантом Бертраном Канта. К сожалению, это решение стало фатальным для нее — спустя полгода, напившийся певец до полусмерти избил ее, оставив умирать одну на целых пять часов. Прибывшие на место трагедии врачи не смогли спасти жизнь актрисы.

Именно в поисках утешения после утраты любимой женщины, Самюэль и познакомился с подругой Ванессы Анной Муглалис, которая даже родила ему дочь, однако семейного счастья у пары не получилось.

А вот их союз с Паради как будто был дарован им самой судьбой — уже немолодые знаменитости наконец-то почувствовали, что нашли свои вторые половинки. Всего за несколько месяцев до их знакомства Самюэль признавался в интервью, что даже спустя 13 лет с момента гибели Мари он не может ее забыть.

Впоследствии именно встреча с Паради помогла ему залечить давний рубец на сердце, а певица, в свою очередь, наконец-то обрела любящего человека, который по достоинству оценил ее, подарив долгожданное кольцо.

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