ЮНЕСКО отказалась выдать аккредитации журналистам РФ на заседание МПРК

ЮНЕСКО отказалась выдавать аккредитацию российским журналистам на заседание Международной программы развития коммуникации (МПРК). Об этом сообщили представители российской делегации.

«Секретариат отказал в аккредитации на заседание МПРК и допуске в штаб-квартиру ЮНЕСКО российским журналистам, несмотря на то, что согласно правилам МПРК заседания имеют открытый характер и никаких запретов на посещение Организации не существует», — уточнили в Telegram-канале делегации.

В сообщении также отмечено, что представители ЮНЕСКО прогнулись под давлением коллективного Запада, ограничивая права на свободу слова журналистов.

Накануне стало известно, что журналист РИА Новости передал в секретариат ЮНЕСКО письма ряда российских СМИ с требованием прекратить замалчивать факты нарушения прав журналистов из РФ.

Не ответив на послание российского представителя СМИ, представители ЮНЕСКО запретили журналистам из РФ присутствовать на заседании.

Ранее 5-tv.ru передавал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о замалчивании со стороны ЮНЕСКО убийств российских журналистов руками киевских боевиков.