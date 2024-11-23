Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в ряде регионов РФ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Рейды будут направлены, по большей части, на поиски нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция объявила о проверках водителей в ряде регионов

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября, российская Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в ряде регионов. Рейды, главной целью которых станет поиск нетрезвых водителей, уже объявлены в Смоленской, Рязанской, Тверской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Республике Алтай и других регионах страны.

«Не оставайтесь равнодушными, увидев на дороге водителей, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом виде, создают опасные ситуации на дороге — сообщите о таком участнике движения в полицию», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции проведут все необходимые мероприятия в отношении такого водителя, чтобы предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

В ведомстве также отметили, что правоохранители регулярно проводят рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Белан при этом напомнил, за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение прав на срок полтора-два года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом, если нарушитель будет пойман повторно, то может получить уголовную ответственность в виде штрафа в размере 200-400 тысяч рублей, до 480 часов обязательных либо до двух лет принудительных работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль сбил женщину и коляску с ребенком в Ленинградской области.

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