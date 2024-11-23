Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Экс-чемпион UFC не согласен с приговором и утверждает, что все было «по любви».

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com/INPHO/Tom Hogan via www.imago-im

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Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании. Об этом пишет Independent.

Уточняется, что 35-летняя Никита Хэнд, обвинившая Макгрегора в изнасиловании в отеле шесть лет назад, выиграла против него иск о возмещении ущерба по гражданскому делу.

Женщина заявила, что боец «жестоко изнасиловал и избил» ее в декабре 2018 года. По словам пострадавшей, она думала, что никогда больше не увидит своего ребенка, когда Макгрегор во время секса «душил» ее.

Также Хэнд сообщила, что у нее остались после изнасилования синяки и ссадины. Кроме того, она получила психологическую травму, ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

После шести часов обсуждения присяжные решили, что Макгрегор должен выплатить потерпевшей 248,6 тысячи евро.

Как говорится в публикации, экс-чемпион UFC лишь покачал головой, услышав вердикт присяжных. Сам он утверждает, что его связь с Хэнд была по обоюдному согласию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Макгрегор отреагировал на арест счетов Хабиба Нурмагомедова.

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