Аллергия и не только: чем опасен бесконтрольный прием БАДов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Врач Сережина: злоупотребление БАДами может привести к аллергии

Аллергия и не только: чем опасен бесконтрольный прием БАДов

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Препараты для улучшения здоровья легко могут дать обратный эффект при неправильном употреблении.

Злоупотребление биологически активными добавками (БАД) грозит аллергией и другими серьезными последствиями для здоровья. Об этом врач-инфекционист Вера Сережина рассказала в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, при правильном применении — курсами и по назначению врача — БАДы, как правило, безопасны и обогащают организм недостающими веществами.

Однако неправильный прием БАДов, например одновременное употребление большого числа препаратов, может быть небезопасным: некоторые вещества могут усваиваться хуже в сочетании с другими, что снижает эффективность и вызывает побочные эффекты.

Кроме того, при постоянном приеме может возникнуть гиперчувствительность к БАДам, и иммунная система будет воспринимать их как вредные вещества и начнет вырабатывать антитела. Это может вызвать аллергические реакции, иммунные нарушения и даже аутоиммунные заболевания, предупредила Сережина.

«Известны случаи, когда длительное использование добавок на основе черники, предназначенных для улучшения зрения, приводило не к ожидаемому результату, а к развитию аутоиммунного повреждения сосудов», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельно опасные БАДы для улучшения потенции нашли в свободной продаже в России.

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