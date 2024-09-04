Смертельно опасные БАДы для улучшения потенции нашли в свободной продаже в РФ
Такие препараты должны отпускаться исключительно по рецепту.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Смертельно опасные БАДы нашли в России в свободной продаже. Как рассказали «Известиям» в ассоциации «Антиконтрафакт», в Интернете легко можно купить добавки для улучшения потенции, которые содержат сильнодействующее вещество, отпускаемое только по рецепту.
На маркетплейсах представлены десятки препаратов производства Китая, России и Турции, и во всех без исключения образцах обнаружили «силденафил», хотя в составе он зачастую не указан.
Бесконтрольный прием таких БАДов, а тем более передозировка, могут привести к инфаркту или даже летальному исходу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доктора клиники в Петербурге давали пациентам яд вместо безобидного лекарства. Речь о резонансном деле, фигурантами которого стали врачи одной из клиник Северной столицы. В результате халатности медиков погибли восемь человек, более 40 пострадали.
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