Смертельно опасные БАДы для улучшения потенции нашли в свободной продаже в РФ

Эфирная новость 38 0

Такие препараты должны отпускаться исключительно по рецепту.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Смертельно опасные БАДы нашли в России в свободной продаже. Как рассказали «Известиям» в ассоциации «Антиконтрафакт», в Интернете легко можно купить добавки для улучшения потенции, которые содержат сильнодействующее вещество, отпускаемое только по рецепту.

На маркетплейсах представлены десятки препаратов производства Китая, России и Турции, и во всех без исключения образцах обнаружили «силденафил», хотя в составе он зачастую не указан.

Бесконтрольный прием таких БАДов, а тем более передозировка, могут привести к инфаркту или даже летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доктора клиники в Петербурге давали пациентам яд вместо безобидного лекарства. Речь о резонансном деле, фигурантами которого стали врачи одной из клиник Северной столицы. В результате халатности медиков погибли восемь человек, более 40 пострадали.

+20° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.61
-1.39 97.81
-1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:13
На ВЭФ заявили о важности независимой платформы для трансграничных платежей
16:00
Вводят в заблуждение: ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка
15:49
Глава Минкультуры РФ оценила развитие российского кинематографа
15:34
Средства ПВО сбили управляемые бомбы и дрон ВСУ над Курской областью
15:24
Приложение «VK Видео» стало доступно для пользователей планшетов на Android
15:16
«Потрясающий артист»: Кологривый назвал коллегу Конухина будущим российского кино

Сейчас читают

Артиллерийская гонка: Армения усиленно перевооружается
Экс-супруга Нюши заподозрили в крупном мошенничестве
«Самый душный человек в коллективе»: Бондарчук и Апина рассказали о создании сериала «Комбинация»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака