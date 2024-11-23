До конца года Чехия поставит на Украину 500 тысяч артиллерийских снарядов

Чехия поставит на Украину 500 тысяч единиц артиллерийских снарядов до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Ян Липавский коллеге из Незалежной Андрею Сибиге, сообщает Czech News Agency.

«Чехия поддерживает Украину с первых дней <…> и будет поддерживать и впредь. В частности, до конца этого года будет реализована обещанная поставка 500 тысяч артснарядов. Эти поставки будут продолжены и в будущем году», — сказал Липавский на встрече с Сибигой в Киеве.

По словам главы МИД Чехии, европейские страны должна быть готовы компенсировать возможный дефицит оружия для боевиков ВСУ, который может начаться после инаугурации нового президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

В МИДе Чехии также напомнили, что государство поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три украинские ракеты были уничтожены в небе над Курской областью.