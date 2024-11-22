Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Срочная новость 123 0

Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью сбили три украинские ракеты

Три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Курская область

Российские силы ПВО оперативно отразили атаку противника.

Три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.

Кроме того, минувшей ночью российские ПВО сбили 23 украинских беспилотника над тремя регионами РФ, сообщали Минобороны РФ. Так, 12 дронов удалось ликвидировать над Брянской областью, девять над Калужской и еще два над Курской.

Регионы России периодически подвергаются атакам со стороны Украины после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год. Глава Минобороны провел совещание в пункте управления группировки войск «Север», в ходе которого военнослужащие выступили с докладами о ходе боевых действий, применении артиллерии, авиации, БПЛА.

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