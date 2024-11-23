Канада объявила о поставке на Украину системы ПВО NASAMS

В распоряжении боевиков ВСУ находится система ПВО NASAMS. Об этом министр обороны Канады Билл Блэр сообщил в рамках форума по безопасности в Галифаксе, цитирует издание Richmond News.

«Министр обороны объявил, что система противовоздушной обороны, которую Канада купила два года назад, прибыла в Украину», — говорится в материале.

Блэр также отметил, что понимает необходимость наращивания военной помощи Украине, но увеличить ее без гарантии результата не считает логичным.

Система NASAMS — зенитно-ракетный комплекс, который предназначен для борьбы с маневрирующими целями. Военный эксперт Игорь Никулин говорит, что главная проблема этого вооружения для России кроется в том, что он покрывает большой радиус. Но взять под контроль все воздушное пространство Украины он все равно не сможет.

Основной недостаток NASAMS кроется в длительности развертывания комплекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НАТО проведет экстренное заседание из-за удара «Орешника» по Украине. Экстренное заседание Совета Украина — НАТО пройдет 26 ноября в Брюсселе.