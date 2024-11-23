«Он рад быть отцом»: Погребняк рассказала, как муж помогает ей ухаживать за сыном

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Блогер Погребняк счастлива за помощь мужа в уходе за новорожденным сыном

Погребняк захваливает нового мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Благодаря помощи любимого блогер уже на пятые сутки после родов начала работать.

Блогер Мария Погребняк, которая в начале сентября в четвертый раз стала мамой, рассказала, как ее муж Игорь Головинский помогает в уходе за новорожденным сыном Владимиром. Как призналась знаменитость, ее любимый очень ответственный и заботливый папа, с которым не страшно оставить малыша.

«Он с удовольствием купает малыша, стрижет ему ногти, агукает с ним… Чутко спит ночью, боясь пропустить пробуждение ребенка. А я смотрю и умиляюсь. Мне пока страшно делать это самой, несмотря на опыт. Я счастливая женщина. Игорь так рад быть отцом», — с восхищением заявила Погребняк в социальной сети.

Благодаря помощи мужа блогер может спокойно отлучиться от сына, поработать и встретиться с подругами. При этом в первое время на помощь семье приходила и мама Погребняк. Она гуляла с внуком и нянчилась, пока знаменитость решала рабочие дела. Напомним, Мария вернулась к своей работе уже на пятые сутки после родов. Хотя за это и получила порцию хейта со стороны интернет-пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло крещение сына блогера Марии Погребняк.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Минобороны РФ показало кадры освобождения Новодмитровки в ДНР
11:55
ВСУ атаковали порт Бердянска управляемой ракетой
11:37
«Этих людей очень много»: Кремль о желающих подписать контракт на службу в армии
11:23
Смертельная затяжка: ученые установили самые опасные для здоровья вейпы
11:13
Путин, Трамп, Зеленский и Си Цзиньпин: Economist показал обложку-ребус на 2025 год
11:00
«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Повод насторожиться: три «красных флага» на первом свидании с мужчиной
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год