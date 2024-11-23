«Он рад быть отцом»: Погребняк рассказала, как муж помогает ей ухаживать за сыном
Блогер Погребняк счастлива за помощь мужа в уходе за новорожденным сыном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Благодаря помощи любимого блогер уже на пятые сутки после родов начала работать.
Блогер Мария Погребняк, которая в начале сентября в четвертый раз стала мамой, рассказала, как ее муж Игорь Головинский помогает в уходе за новорожденным сыном Владимиром. Как призналась знаменитость, ее любимый очень ответственный и заботливый папа, с которым не страшно оставить малыша.
«Он с удовольствием купает малыша, стрижет ему ногти, агукает с ним… Чутко спит ночью, боясь пропустить пробуждение ребенка. А я смотрю и умиляюсь. Мне пока страшно делать это самой, несмотря на опыт. Я счастливая женщина. Игорь так рад быть отцом», — с восхищением заявила Погребняк в социальной сети.
Благодаря помощи мужа блогер может спокойно отлучиться от сына, поработать и встретиться с подругами. При этом в первое время на помощь семье приходила и мама Погребняк. Она гуляла с внуком и нянчилась, пока знаменитость решала рабочие дела. Напомним, Мария вернулась к своей работе уже на пятые сутки после родов. Хотя за это и получила порцию хейта со стороны интернет-пользователей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло крещение сына блогера Марии Погребняк.
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