«Этих людей очень много»: Кремль о желающих подписать контракт на службу в армии

Дмитрий Песков также ответил на вопрос о возможности проведения мобилизации.

Ежедневно сотни россиян подписывают контракт с Минобороны России и отправляются на специальную военную операцию (СВО). Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости.

«Этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию», — прокомментировал ситуацию с контрактниками спикер Кремля.

По его словам, подписывавшие контракт люди проходят долгую и тщательную подготовку перед отправкой на поля СВО. Именно поэтому, подчеркнул Песков, никакой нужды в мобилизации в стране сейчас нет.

Частичная мобилизация была проведена в сентябре 2022 года. За месяц на защиту Родины призвали примерно 300 тысяч человек, после чего мобилизационные мероприятия были прекращены.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Дмитрия Пескова о том, что никакой речи о мобилизации в Росси сейчас не ведется. Тогда он также подчеркивал, что в России проходит активный набор добровольцев-контрактников, поэтому в мобилизационных мероприятиях просто нет нужды.