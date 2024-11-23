Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ под Харьковом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Все цели были ликвидированы прямым попаданием FPV-дронов, в том числе во время движения.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пять единиц автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов в Харьковской области. Видео опубликовало Минобороны РФ.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», — говорится в сообщении.

На кадрах видны попадания беспилотников в бронеавтомобили врага. Уточняется, что цели были уничтожены прямым попаданием расчетов FPV-дронов, в том числе во время движения.

Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения самолета Военно-воздушных сил Украины при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.

По информации ведомства, украинский истребитель МиГ-29 располагался на аэродроме города Днепр. В результате точного ракетного удара вместе с самолетом были уничтожены 15 боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков ВСУ с территории Курской области.

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