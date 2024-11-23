Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ под Харьковом
Все цели были ликвидированы прямым попаданием FPV-дронов, в том числе во время движения.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пять единиц автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дронов в Харьковской области. Видео опубликовало Минобороны РФ.
«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», — говорится в сообщении.
На кадрах видны попадания беспилотников в бронеавтомобили врага. Уточняется, что цели были уничтожены прямым попаданием расчетов FPV-дронов, в том числе во время движения.
Также военное ведомство опубликовало кадры уничтожения самолета Военно-воздушных сил Украины при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью.
По информации ведомства, украинский истребитель МиГ-29 располагался на аэродроме города Днепр. В результате точного ракетного удара вместе с самолетом были уничтожены 15 боевиков ВСУ.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков ВСУ с территории Курской области.
Читайте также
86%
1.90 107.43
1.35
Нашли ошибку?