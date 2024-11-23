До 360 боевиков и 8 минометов: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 60 0

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 боевиков в Курской области

До 360 боевиков и 25 автомобилей: успехи ВС РФ в Курской области за сутки

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Российские силы также нанесли удары по скоплениям боевой техники и живой силы ВСУ в Сумской области.

Российские силы продолжают операцию по вытеснению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Север“ нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — отметили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, российские силы нанесли ряд групповых ударов по сосредоточению живой силы и техники не только в Курской области, но и в приграничной ей Сумской.

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 360 боевиков на территории региона. ВС РФ в Курской области также уничтожили две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы, которые находились на вооружении противника.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области.

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