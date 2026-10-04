Оленевод выжил после нападения бурого медведя на Чукотке

Бурый медведь напал на 45-летнего оленевода на Чукотке. Мужчина выжил, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Об этом 4 октября сообщили в администрации муниципального округа Эгвекинот.

Пострадавший работает в оленеводческой бригаде № 5 муниципального сельхозпредприятия «Возрождение». Она располагается примерно в 250 километрах от села Конергино. В результате нападения мужчина получил укушенные раны бедра. Его планируют в ближайшее время доставить в медицинское учреждение. Этот случай нападения медведя на человека стал вторым в регионе за год.

После происшествия администрация напомнила о правилах поведения при встрече с хищником. Жителей призвали сохранять спокойствие, не приближаться к зверю и не пытаться убежать. По рекомендациям властей, необходимо медленно отступать, избегая зрительного контакта с животным.

При наличии фальшфейера, сигнала охотника или специального аэрозоля в администрации рекомендовали воспользоваться ими для отпугивания медведя. Если хищника заметили в населенном пункте или рядом с ним, следует немедленно позвонить по номеру 112.

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