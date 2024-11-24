Самогонный аппарат? Появились новые версии взрыва в Сызрани

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 50 0

Причиной взрыва в Сызрани мог стать самогонный аппарат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Местные жители отвергают теорию с газом.

Стали известны подробности взрыва, который накануне произошел в многоквартирном доме в Сызрани. Местные жители опровергают теорию, что причиной мог стать газ. Одна из жительниц дома, Елена, сообщает 5-tv.ru, что, скорее всего, взрыв произошел из-за самогонного аппарата.

«Видела, как выносят что-то, похожее на самогонный аппарат. <.> Огня не было. Когда происходит взрыв, тогда появляется огонь. В первую очередь выбило бы окно», — сообщает соседка.

Девушка также уточнила, что семья не стоит на учете в органах опеки и ведет «приличный образ жизни».

В результате происшествия обрушилась стена в соседнем подъезде. Пострадала супружеская пара, проживающая в квартире. Жена находится в обмороке, муж получил ожог. Погибших нет. Детали происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Сызрани. Уточняется, что пожара после хлопка газовоздушной смеси не было. Произошло обрушение межквартирной стены.

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