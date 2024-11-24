Расплата натурой — единственно возможный вариант для киевского режима.

В недрах Томтора семнадцать особо ценных элементов таблицы Менделеева: ниобий, скандий, лантан, церий, празеодим, неодим, европий и самарий. Экономика XXI века — это не только и не столько нефть и газ, хотя без них по-прежнему никуда, но и редкоземельные металлы, на которых держится вся микроэлектроника.

Недаром сейчас режим Зеленского для удержания спонсоров предлагает передать им, прежде всего Штатам, последнюю украинскую заначку: запасы титана, кремния, лития. Почему-то особенно эта тема взволновала на этой неделе поляков. Может, потому что сами планы имели?

Тем не менее, расплата натурой — единственно возможный вариант для режима Зеленского.

На этой неделе Верховная Рада приняла бюджет на будущий год, а там дыра на 40 миллиардов долларов. То есть само существование Украины в следующем году напрямую зависит от щедрости спонсоров. Крысы либо убегут с этого корабля, либо его потопят. Тему продолжит корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Яркие вспышки и мощные взрывы. В небе над Курском и Брянском без устали работает ПВО. Через несколько минут массированная воздушная атака отбита. Дальнобойные американские и британские ракеты — всего их было около двадцати — уничтожены.

Номинально из Харьковской области американские ATACMS дотягивается до Воронежа, а из Черниговской до Смоленска. Однако для этого ВСУ придется подтягивать установки к самой границе, а там они, как правило, долго не живут.

Британские ракеты STORM Shadow = один из первых образцов западного дальнобойного оружия, переданного ВСУ. Украина получила экспортную версию, ее предел 300 километров — летит на малой высоте, огибая естественные препятствия.

Но наши зенитчики за время СВО уже давно приноровились даже к таким сложным целям. только за последний месяц порядка 60 этих ракет сбили над русским Донбассом.

Франция и Британия «за» ракетные удары, пишет Le Figaro, и тут же удаляет заметку. Уходящий Байден молча удаляется с ухмылкой на лице:

«Как бы вы могли прокомментировать удар России?».

Говорить Байдену не обязательно.

Президент Польши Анджей Дуда — кто бы сомневался — в восторге даже от молчаливых решений американского Президента. Еще бы! Душу Дуде греет американская база противоракетной обороны, которую Штаты разместили в Польше.

«В первую очередь пострадает именно Европа, поскольку для России это ближайшая цель, будет точечно бить по вооружениям НАТО», — сказал Тьерри Поль Валлет, глава движения «Национальное равенство».

Тем более, все все понимают. Это не разрешение Украине, это добро самим себе. ВСУ не в состоянии управлять современными западными ракетами.

«Это очень опасная игра, НАТО будет стремится сделать все чтобы вызвать российский неотвратимый ответ, они буквально играют с жизнями всего мира. потому что мы идем по пути, когда НАТО выполнит все требования, чтобы представлять экзистенциальную угрозу для России, и это вызовет российский неотвратимый ответ», — считает Скотт Риттер, экс-разведчик США.

Зеленский играл с жизнями под аплодисменты таких же как он, — чиновников, чьи родные и дети давно далеко за границами Украины. Это помпезная презентация очередного нового плана, на этот раз «стойкости». Еще совсем недавно был «мира», потом «победы», теперь — вот.

«Основы такой стойкости я представлю вам», — сказал Владимир Зеленский.

Как раз когда были аноснсиролваны и британские удары вглубь России, обитатель кабинета на Банковой, чьи полномочия так-то истекли 20 мая, почти два часа перечислял всего десять пунктов. Первым делом заявил, что никаких выборов, потом — снова пообещал вступление в ЕС. Или как минимум переговоры, которые начнутся прямо в следующем году. Такой же анонс, к слову, был в конце 2023 года, а вот переговор так и не было. Мечтал о финансовой и энергетической стабильности страны.

«Зеленский сам негативно влияет на ситуацию, мало того, что он сам разрушил свою страну, он также пытается перенести ответственность на другие страны. А чтобы задержаться на своем посту, он только и делает что пишет планы побед», — поясняет Эрик Бранка, историк, журналист, член Фонда Шарля де Голля.

У него в планах армейские контракты для молодежи. Тех, кого по закону пока нельзя насильно забирать с улиц на фронт — младше двадцати пяти лет — хотят привлечь деньгами… когда партнеры еще подкинут долларов.

Планирует и обещает энергетическую независимость, пока большая часть страны продолжает погружаться во тьму. Экстренные отключения электроэнергии: в Одесской, Днепропетровской, Киевской областях, да и в самом Киеве: свет по часам. А в голубых мечтах Зеленского — крупнейший энергетический хаб Европы.

В экономке — совсем кромешная тьма. Доходы падают, цены на продукты растут, украинцы массово покидают страну. Жители сыты по горло планами.

По данным опросов, если в 2022 году за продолжение боевых действий выступали 73% украинцев, в 2024 году уже менее 38%. И это — комплементарная американская статистика.

Может оттого несколько оскудела рука дающего. Последний чек от Байдена всего на 275 миллионов долларов. Ракеты для РСЗО Хаймерс, противотанковые комплексы, снаряды. Германия раскошелилась на четыре САУ, восемь танковых тягачей, столько же десантно-штурмовых машин, масштаб явно не по плану.

«Они попытаются заставить союзников в Европе послать больше денег они пытаются отчасти связать руки Трампу, поставить его в угол», — говорит Эрл Расмуссен, подполковник Армии США в отставке.

Про ракеты, которыми пытались угрожать России в этом пакете ни слова. По данным Times, всего в арсенале ВСУ осталось не более пятидесяти ATACMS. Очередное вундерваффе на которое так молились в Киеве тает на глазах. А значит действительно все идет по плану. Только нашему.