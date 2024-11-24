Басманный суд наложил арест на активы семьи экс-зампреда полиции Махачкалы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Казбек Мурзаев находится под стражей с июля этого года.

Басманный суд наложил арест на активы семьи экс-зампреда полиции Махачкалы

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Басманский районный суд принял решение об аресте значительной части собственности семьи бывшего заместителя начальника транспортной полиции Махачкалы Казбека Мурзаева, о чем информирует ТАСС со ссылкой на официальные судебные акты.

«В соответствии с решениями Басманного суда указанное имущество задержано в целях обеспечения исполнения гражданского приговора. Это включает не только конфискацию штрафа, но и изъятие других ценностей», — говорится в судебных материалах.

В рамках ареста были включены следующие объекты: четыре участка земли общей площадью около тысячи квадратных метров, два жилых дома на территории Дагестана, оформленные на отца Мурзаева. Кроме того, под арест попали квартира, жилой дом, два автомобиля и дополнительные активы, зарегистрированные на родственников.

Уголовное преследование против экс-чиновника началось летом текущего года. С июля 2024 года он содержится под стражей по обвинению в получении взятки размером 13 миллионов рублей, что, согласно версии следствия, стало причиной, почему Мурзаев закрывал глаза на перегрузки судов и другие нарушения в сфере морской торговли. Во время обыска у него были обнаружены наркотические средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек пострадал при взрыве частного дома в Махачкале.

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