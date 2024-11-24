«Чтобы меня колбасило»: как Янковский воплотился в Раскольникова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Янковский: воплотиться в Раскольникова помогли бездомные из США

Иван Янковский о съемках в «Преступлении и наказании»

Фото: Кадр из сериала «Преступление и наказание», реж.: Владимир Мирзоев, 2024г.

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Актер чувствовал огромную ответственность перед сложной ролью, тщательно готовился, стараясь стать похожим на героя и внутренне, и внешне.

Актер Иван Янковский в рамках программы «Киноужин» рассказал, что помогло ему перевоплотиться в героя романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. По словам знаменитости, к роли в сериале по произведению он готовился очень тщательно, изучая американских бомжей.

За месяц до начала съемок артист улетел в Лос-Анджелес на отдых. Но там отвлечься от скорой работы не смог. Чувствовал всю ответственность, поэтому в тех условиях пытался готовиться к съемкам. Наблюдал за бомжами, за их образом жизни и манерами.

«Обрастал бородой, как и договаривались, ходил с грязными ногтями, постоянно читал разные книжки, которые мне, впоследствии, помогли в создании образа. Я глядел на этих бомжей, которые сами с собой общаются, странно себя ведут… И эта штука мне реально очень помогла в работе над Родионом», — признался актер в шоу.

Помимо внешнего образа Янковский старался понять и психологический портрет людей, которые оказались на дне. Поэтому постоянно старался быть на нервах, переживать о чем-то.

«Специально вгонял себя в стрессовые обстоятельства и пил эспрессо за эспрессо, чтобы меня колбасило. Еще искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора», — пояснял Янковский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Янковский получает за один съемочный день.

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