России предстоит преодолеть череду тяжелых событий, но зло в любом случае будет повержено. Так предсказали старица Пелагея Рязанская и монах Стефан Карульский.

Великая победа ожидает Россию, ей придется пережить тяжелые ситуации, в том числе вооруженные конфликты, набеги беженцев. Даже в далеком будущем неприятели у РФ будут. Что именно предсказали нашей стране афонский монах Стефан Карульский и старица Пелагея Рязанская рассказал Life.ru.

Пришельцы в России

Монах Стефан Карульский предсказывал, что Россия победит на фоне падения США. По его словам, Америку затопит вода, а Европу ждут страшные потрясения. Однако катастрофы и волнения в обществе не затронут РФ. Из-за этого миллионы пришельцев хлынут в Россию, причем «займут все свободное пространство» в стране. Многие беженцы будут недружелюбны, пророчил он, и захотят занять пустующие частные дома. Поэтому русским нельзя оставлять свои жилища, и вообще им следует объединиться в борьбе против иноплеменного нашествия.

Крах Украины

Старица Пелагея Рязанская предупреждала: «Бойтесь Киева». По ее словам, из-за украинских священников-переворотцев люди потеряют истину, они перестанут молиться или же будут делать это лицемерно.

«Никто в это время в Киеве уже не сможет отличить ложь от правды — и люди окончательно утратят веру», — предсказывала Пелагея Рязанская.

Победа России

В 2025 году Россию ожидает победа в вооруженном конфликте с Украиной, предсказывал Карульский. Правда, ожидается столкновение Вооруженных сил РФ и с другой страной. В частности, в том же 2025 году, по словам монаха, конфликт на поле боя произойдет и с США.

«Разразится кровавое побоище… Но Россия выйдет из него победителем!» — говорил Карульский.

При этом Россия превзойдет и одержит верх над США. Такие перемены окажутся необратимыми, а Америке и Европе придется считаться с сильной нашей страной.

Россия под Христом, США — под Антихристом

Пелагея Рязанская предсказывала в далеком будущем восстановление монархии в России. Причем без чуда не обойдется. По словам старицы, народу во время коронации нового самодержца явится святой Серафим Саровский. Это будет знак от Бога и духовенство будет преданно служить Христу, а народу России — царю.

В то же время из США явится Антихрист, которому станет поклоняться весь мир, кроме русских. Начнется тогда битва добра со злом, но «малое стадо Христово» одержит победу.

Карульский тоже предсказывал о царе в России в далеком будущем. Он также говорил: победа нашей страны обеспечит покой и процветание на сотни лет.

Назад в настоящее: СВО на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Удары ВСУ западным оружием по России

Прежде сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории РФ. Позже в СМИ появилась информация, что аналогичное решение приняли власти Великобритании и Франции.

К слову, снятие ограничений для Украины бить поставленным оружием вглубь России — это, по сути, формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются непосредственно западные инструкторы. То есть фактически они дали разрешение сами себе.

На днях Канада объявила о поставке на Украину системы ПВО NASAMS.

Ракетный комплекс «Орешник» РФ

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Это стало ответом на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. Систем противовоздушной обороны, способных противодействовать подобному оружию, на сегодня в мире нет, отметил глава государства.

Также Путин объявил о присвоении государственных наград разработчикам «Орешника». Сами ракеты планируется запустить в серийное производство и поставить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

К слову, на Западе после удара «Орешника» сильно переполошились. Североатлантический альянс даже собирается провести экстренное заседание в Брюсселе 26 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина страдает от грез и амбиций президента* Владимира Зеленского. Расплата натурой — единственно возможный вариант для киевского режима.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти