Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Это может указывать на подлинность евангельского предания.

Ученые из римского университета Ла Сапиенц нашли под главной христианской святыней — Храмом Гроба Господня — остатки святилища. Об этом передает TerraSanta.

Согласно результатам проведенного анализа почв, под храмом находился гигантский карьер. Вместе с тем было обнаружено, что ближе к северо-восточной части храмового комплекса находится искусно выполненное каменное плато и остатки языческого святилища.

Предполагается, что найденные остатки доказывают лишний раз подлинность слов, указанных в Евангелии от Иоанна: «На том месте, где он (Христос) распят, был сад, и в саду гроб новый».

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