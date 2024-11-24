Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

В Италии нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Фото: © РИА Новости/Кристина Афанасьева

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Это может указывать на подлинность евангельского предания.

Ученые из римского университета Ла Сапиенц нашли под главной христианской святыней — Храмом Гроба Господня — остатки святилища. Об этом передает TerraSanta.

Согласно результатам проведенного анализа почв, под храмом находился гигантский карьер. Вместе с тем было обнаружено, что ближе к северо-восточной части храмового комплекса находится искусно выполненное каменное плато и остатки языческого святилища.

Предполагается, что найденные остатки доказывают лишний раз подлинность слов, указанных в Евангелии от Иоанна: «На том месте, где он (Христос) распят, был сад, и в саду гроб новый».

Ранее 5-tv.ru писал, что в пещере Таврида обнаружили останки жившего 1,5 миллиона лет назад хищника. При жизни это животное весило около 120 килограммов.

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Итальянские ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

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