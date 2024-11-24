«Каждую копеечку»: Иосиф Пригожин рассказал о крупных тратах на певицу Валерию

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 21 0

Продюсер Иосиф Пригожин тратит все деньги на Валерию

Иосиф Пригожин тратит бюджет на Валерию

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Продюсер всегда старается помогать родным и близким людям.

Продюсер Иосиф Пригожин тратит все заработанные деньги на свою супругу — певицу Валерию. Таким откровением он поделился в шоу на федеральном канале.

Он отметил, что каждый месяц тратит крупную сумму на родных людей. К тому же, скоро у него родится третий внук, соответственно, «статья расходов» станет больше.

«30 миллионов мы потратили за квартал. Все, что у меня есть, я расходую на Валерию. Абсолютно, каждую копеечку. Я на себя вообще ничего не трачу», — признался Пригожин.

Продюсер добавил, что ранее он был женат. Но брак не сложился, он оставил все жене и детям, а сам ушел из дома в шортах. Он заявил, что детей не бросал и всегда старался помочь.

«Хотел помогать, а они сделали все, чтобы сделать так, чтобы я не помогал», — рассказал он.

До певицы Валерии у Пригожина были серьезные отношения с двумя женщинами. Первая супруга Елена родила ему двоих детей — сына Дмитрия и дочь Данаю. Наследница уже успела подарить знаменитому отцу внука Даниэля. Вторая попытка построить семью у Пригожина тоже не увенчалась успехом. С Лейлой Фаттаховой они прожили вместе семь лет, но так и не связали себя узами брака. За это время у них появилась дочь Елизавета. С певицей Валерией у них общих детей нет, однако Пригожин считает наследников супруги родными.

До Пригожина певица Валерия также два раза связывала себя узами брака и трижды познала счастье материнства. От второго супруга у нее родились дочь Анна и два сына — Артемий и Арсений. Последний уже построил семью, он стал отцом девочки Селин, вскоре ожидается еще одно пополнение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия рассказала о жизни с Пригожиным. За 20 лет артисты изучили друг друга вдоль и поперек.

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