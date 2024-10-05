«Жестко только я его»: певица Валерия рассказала о жизни с Пригожиным

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 11 0

Иосиф Пригожин никогда жестко не разыгрывал свою жену певицу Валерию

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артисты вместе уже 20 лет — за это время они выучили друг друга вдоль и поперек.

Продюсер Иосиф Пригожин не устраивает своей жене — певице Валерии — жесткие розыгрыши. Об этом артистка эксклюзивно рассказала 5-tv.ru в рамках своего концерта «Трибьют Валерии» в Live Арене.

«Он меня жестко не разыгрывает. Жестко только я его — зная его», — смеясь, ответила артистка.

Валерия также рассказала, что они подкалывают друг друга с утра до ночи.

Пара считается одной из самых прочных в российском шоу-бизнесе, однако нередко любит прибегать к необычным шуткам. Так, еще в 2019 году супруга решила поделиться в соцсетях фото со спящим мужем, сравнив его с рэпером.

«Гастролируем вместе с рэпером — братаном Ай-Пи (IP). Вчера качал параллельно с моим концертом, кульно читал по телефону, пилил фотки с чиксами, флексил перед ними», — подписала тогда кадр певица.

Пригожин также решил тайно сфотографировать супругу и выложить в Сеть. В итоге пара множество раз разбавляла свои семейные будни подобными необычными «приколами». Включая, например, случай с водолазной маской или тигрицей.

Причем в этом году певица Валерия поймала своего мужа уже на лжи. Она рассказала, что случайно узнала о несоблюдении Пригожиным правильного режима питания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как зародились отношения между Пригожиным и Валерией. Супруг признался, что первое время ненавидел ее, но затем все изменилось — вместе они уже 20 лет.

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