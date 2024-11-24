Один человек убит и один ранен в ходе дорожного конфликта в Саратовской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 82 0

Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, его личность устанавливается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/ГСУ СК России по Саратовской области/su_skr64; 5-tv.ru

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Один человек был убит и один ранен в результате дорожного конфликта, произошедшего в городе Маркс Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 24 ноября возле дома № 11 по улице Победы. В ходе конфликта между двумя водителями один из них выстрелил в другого. Также он произвел выстрелы в пассажира оппонента, находившегося в салоне автомобиля.

«Один из потерпевших скончался на месте, второму оказывается медицинская помощь. После совершения преступления фигурант скрылся», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося Марксовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статьям за убийство и покушение на убийство.

Следователи СК и сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут розыск подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины нашли в квартире одного из домов городе Закаменск в Бурятии.

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