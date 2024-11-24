Забыла Элджея? У Насти Ивлеевой новый возлюбленный

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 41 0

Настя Ивлеева познакомила нового возлюбленного с семьей

У Насти Ивлеевой новый возлюбленный

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер уже успела познакомить избранника со своей семьей.

У блогера Анастасии Ивлеевой появился новый возлюбленный. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях.

Более того, Ивлеева уже успела познакомить своего избранника с близкими. Анастасия поделилась снимком, на котором обнимает свою племянницу и сделала откровенное заявление.

«Приехала знакомить парня с семьей, тем временем моя племянница перестает дышать», — написала она.

Личность бойфренда блогер раскрывать не стала. Она лишь подчеркнула, что встреча уже состоялась и прошла успешно.

К слову, ранее Анастасия Ивлеева была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, выступающим под псевдонимом Элджей. Они поженились в 2019 году, но уже в 2020-м стали распространяться слухи об их расставании.

В августе 2021-го звезды официально объявили о разрыве, однако после их еще не раз видели вместе на мероприятиях и во время отпуска за границей. Впрочем, ожидаемого воссоединения так и не случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева зло пошутила над певцом Филиппом Киркоровым.

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