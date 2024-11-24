В Петербурге женщина родила прямо в метро

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Событие произошло на станции «Горьковская».

Женщина родила ребенка в метро Спб на День матери

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В День матери на станции метро «Горьковская» в Петербурге родился ребенок. Об этом сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Отмечается, что одна из пассажирок родила сына прямо на платформе. По рассказам свидетелей, женщина начала чувствовать схватки во время поездки и вышла из вагона. Тем временем, схватки усилились. Работники станции оперативно отреагировали и вызвали скорую помощь. Но пока медики ехали, сотрудники оказали помощь женщине. На свет появился мальчик.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — отметила дежурная по станции.

Трогательное событие останется в памяти сотрудников метрополитена и пассажиров. Мать и новорожденный направились в больницу. Их состояние стабильно, чувствуют себя хорошо.

Это второй случай рождения ребенка за всю историю Петербургского метрополитена. Первые «метророды» прошли еще в 2018 году на станции «Технологический институт», тогда тоже родился мальчик. Помощь, как и сегодня, оказали сотрудники станции.

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