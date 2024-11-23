Уникальная особенность: в Подмосковье родился необычный ребенок

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 174 0

В Королевском роддоме родился ребенок с необычным ртом

Перегрыз пуповину: в Подмосковье родился необычный ребенок

Фото: Министерство здравоохранения Московской области/mz.mosreg.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Малыш и его мама чувствуют себя хорошо и уже дома.

В Королеве появился на свет мальчик с зубами, о чем сообщает министерство здравоохранения Подмосковья Обычно зубы у младенцев начинают прорезываться примерно в возрасте шести месяцев.

Специалисты отмечают, что это скорее уникальная особенность, чем отклонение от нормы. Хотя такие случаи и редки, они все же имеют место.

«Мальчик родился в полном здоровье и просто немного опередил других детей. У него есть старший брат, который появился на свет, как и большинство малышей, без прорезавшихся зубов», — пояснила заместитель главврача Юлия Яцевич.

Она добавила, что роды прошли гладко и в срок, данный ребенок является вторым для женщины. Младенец родился без отклонений, с нормальными весом и ростом.

Мама и малыш были выписаны и сейчас находятся дома под амбулаторным контролем врачей.

К необычным проявлениям у новорожденных можно отнести наличие волос на спине, отсутствие ресниц, шелушение кожи или бледность верхней части тела, известную как «симптом Арлекина».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раненная во время теракта в «Крокусе» беременная женщина родила здоровую девочку.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
В темноте: в Коммунарке неожиданно остались без света
23:53
«Тогда я умыл руки»: почему Матросов 20 лет не общался с сыновьями-близнецами
23:33
Больше денег: в России увеличили период выплаты накопительной пенсии
23:20
Ребенок погиб в результате жуткой аварии в Дагестане
23:03
Вам букетик: мошенники разработали новый способ обмана
22:45
В многоэтажке на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год