Уникальная особенность: в Подмосковье родился необычный ребенок

Малыш и его мама чувствуют себя хорошо и уже дома.

В Королеве появился на свет мальчик с зубами, о чем сообщает министерство здравоохранения Подмосковья Обычно зубы у младенцев начинают прорезываться примерно в возрасте шести месяцев.

Специалисты отмечают, что это скорее уникальная особенность, чем отклонение от нормы. Хотя такие случаи и редки, они все же имеют место.

«Мальчик родился в полном здоровье и просто немного опередил других детей. У него есть старший брат, который появился на свет, как и большинство малышей, без прорезавшихся зубов», — пояснила заместитель главврача Юлия Яцевич.

Она добавила, что роды прошли гладко и в срок, данный ребенок является вторым для женщины. Младенец родился без отклонений, с нормальными весом и ростом.

Мама и малыш были выписаны и сейчас находятся дома под амбулаторным контролем врачей.

К необычным проявлениям у новорожденных можно отнести наличие волос на спине, отсутствие ресниц, шелушение кожи или бледность верхней части тела, известную как «симптом Арлекина».

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